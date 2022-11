Kõige vähem koolitoitu raisatakse Tallinna Prantsuse Lütseumis

Praegu kaaluti vaid Daily koolisööklates tekkivaid toidujäätmeid, kuid ettevõtte juht Aaro Lode usub, et toidukao jälgimisega võiksid kaasa tulla ka teised koolisööklad. «Arvatavasti oleks paljudes koolides jätkusuutlikkusele suunatud tegevusi kordades rohkem, kui see mõjutaks ka toitlustaja valiku otsust,“ lisas Lode. „Kuna täna valitakse Tallinnas koolitoitlustaja sisuliselt loosi teel, siis ei pruugi paljudel toitlustajatel lisategevusteks lihtsalt piisavalt motivatsiooni olla.»

Õpilaste äravisatud toidukogused kaaluti iga päeva lõpus üle ja info kanti avalikult koolisööklas olevasse tabelisse, kust õpilased said ära visatava toidu kogusel silma peal hoida.

«Õpilastele mõjub võistlusmoment väga hea motivaatorina ja oma kooli nime soovitakse au sees hoida,» sõnas Daily omanikfirma Baltic Restaurantsi müügi- ja turundusjuht Tiiu Endrikson. «Samas usume, et see pole pelgalt nädalane pingutus, vaid pikaaegse teavitustöö tulemus. Õpilased annavad endale toitu tõstes aru palju nad reaalselt ära jaksavad süüa ja toitu enam kergekäeliselt prügikasti ei visata.»

Toidujäätmete kaalumise aktsiooni on Daily koolisööklates läbi viidud juba neli aastat. Keskkonnakuu jooksul korraldatakse koolides ka Tuleviku koolitoidu ideekonkurssi, mille käigus loovad õpilased videosid sellest, kuidas tuleks nende arvates juurutada koolisööklates keskkonnahoidu, et koolitoitlustus oleks tervislik, toitev ja säästlik.

Daily nime all tegutsev Baltic Restaurants Estonia AS on Eesti suurim koolitoitlustaja, kes pakub toitlustust 77 koolis ja 47 koolipuhvetis üle Eesti.