Emeriitprofessor Leevi Mölder: kas ma olin hea õppejõud?

Olen kogenud, et esimesel 15-20 aastal peale Eesti iseseisvuse taastamist vajasid nii riigiasutused kui ka eraettevõtted nõu üsna sageli. Praegu on nende tegevus palju enesekindlam ja iseteadlikum. Paraku on ka viimastel aastatel vähemalt minu teadmiste alal kõlanud avalikus ruumis nii palju rumalusi, et pean arvama et ajakirjanikud ja poliitikud ei ole suutelised ise neid kõiki välja mõtlema. Kas tõesti osa neist pärineb teadlastelt? See oleks mitmekordne kahju.

Ma ei tea, kui hästi või halvasti olen õpetanud

Paraku ei oska ma hinnata, kui hästi või halvasti olen ülikoolis õpetanud ja teadust teinud. Võrreldes oma keskkooli matemaatikaõpetajatest venna ja vanema õega olen õpetamisoskuses neile kindlasti alla jäänud. Ka see mis ma omal ajal olen arvanud teaduses hästi tehtuks, kipub aastate möödudes vananema. Kuid sinna polegi vist midagi teha - tempora mutantur, et nos mutamur in illis. Sõelale jääb siiski vast tegevus nõuandjana probleemides, milles olen enda arvates asjale nn pihta saanud. See tegevus on nõudnud palju vaeva, aega ja närvipinget, kuid andnud juurde ka palju uusi teadmisi. Mind on nõuandjana tegutsema juhtinud eelkõige tõdemus, et see on ju iga teadlase kohustus. Et kõik jääv, mis elus iial on tehtud, on tehtud mitte jõukuse ja kuulsuse pärast, vaid iseenesestmõistetava missiooni nimel. Olen pidanud lahendusi leidma mitme üsna ränga ja vastutust nõudva probleemi jaoks. Õnneks on nende puhul nõuanded ka korda läinud.