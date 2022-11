Omavalitsused saavad 1,13 miljonit Ukraina sõjapõgenike keeleõppeks ja lõimumiseks

Toetuse arvestamise aluseks on Ukraina sõjapõgenikest 7–17-aastaste noorte arv omavalitsuses 1. novembri 2022 seisuga. Ühekordse toetuse suurus ühe Ukraina noore kohta on 165 eurot. Toetuse kogusumma on 1 131 570 ning see jaguneb 73 kohaliku omavalitsuse vahel.