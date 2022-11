Süda kutsus juristi füüsikaõpetajaks, jurist tagasi ei vaata

Küsimusele, kas kohustuslikud eksamid aitaks füüsikat paremini omandada või vastupidi, vastab Daniel, et eksamid on olulised ja vajalikud teadmiste kontrolliks, mitte nende arenguks. «Kuid möönan, et õpilased on n-ö eksamiainetes teatud määral motiveeritumad õppima, tunnen ka ise matemaatikat õpetades veidi suuremat vastutust ja pinget kui füüsikat õpetades. Samas peab õpetaja suutma õpilasi motiveerida ka muu kui hinnete ja eksamitega. Ning õpilased peavad jälle õppima pingeliste olukordadega toime tulema. Võtmeroll on siin kodu toetusel, aga ka õpetaja peab aitama õpilastel eksamipingega toime tulla,» selgitab ta.

Nii õpilast kui õpetajat on oluline märgata ja toetada õigel hetkel

Eksamipingelt koolipingele liikudes räägib Daniel, et püüab õpetajana tagada selle, et kõigil õpilastel oleks tunnis hea olla. «Räägin füüsika ja matemaatika kõrvale ka muudest asjadest, et aidata hinnete pärast muretsemine suuremasse pilti asetada. Näiteks ei hinda me ju oma sõpra selle põhjal, milline on tema füüsikahinne. Vajadusel räägin mõne õpilasega ka individuaalselt. Väga oluline on märgata, millal klass või konkreetne noor sellist toetust vajab, kiiresti reageerides võib suurema ärakukkumise ära hoida.»

Ta kiidab Reaalkooli tugispetsialiste, kes õpetajaid selles vajadusel nõu ja jõuga toetavad. Samas toob ta välja mõtte, et õpilaste kõrval tuleb hoida ka õpetajate vaimset tervist. «Teatud määral on nende asjade peale mõeldud küll, aga praegusel hetkel jääb palju siiski koolijuhi kaela. Näiteks võiks riik või kohalik omavalitsus õpetajale tagada kompenseeritud psühholoogilise nõustamise võimaluse. Igal noorel õpetajal peaks koolis olema mentor, kellele on selle eest ette nähtud mõistlik töötasu.»

Toetamine ja hindamine on võtmesõnaks ka õpetajate järelkasvu mõttes. «Mina jõudsin kooli – ja tagasi kooli – selle pärast, et mulle meeldib õpetada ning mulle avanes hea võimalus. Muidugi palk on oluline, aga staatus ka. Selleks, et võimekas õpetaja kooli tuleks ja koolis püsiks, peab ta olema piisavalt hinnatud nii koolis kui ühiskonnas, nii õpilaste kui vanemate poolt. Praegust olukorda vaadates rõõmustada ei saa, pigem ootab ees väga raske periood,» nendib ta..