EKSPERT EETRIS ⟩ Allan Puur: «Maailm ületas 8 miljardi piiri: kuidas edasi?»

23. novembril on Tallinna Ülikooli vestlussaates «Ekspert eetris» külas Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi rahvastikuteaduste professor Allan Puur. Juttu tuleb sellest, et maailma rahvastiku arv on tõusnud 8 miljardini, kuid meie Eestis mõtleme hoopis sellele, et kuidas peaks rahvastiku arvu suurendama.