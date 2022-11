RKAS-i stipendiumikonkursi võitjad jagavad 17 000 eurot

Stipendiumikonkursi žürii hindas stipendiumite vääriliseks viie tudengi tööd, kellest kolm on Tallinna Tehnikaülikooli tudengid ning kaks stipendiumi määrati Eesti Kunstiakadeemia tudengitele. Ühe stipendiumi suurus on magistriõppes 3000 eurot ja doktoriõppes 5000 eurot. Stipendium määratakse väljavalitud üliõpilasele ühekordselt ning makstakse välja ühes osas.

«Meil on väga hea meel, et lõputööde tase on rõõmustavalt kõrge ning sel aastal laekus lausa rekordarv osalustaotlusi. See teeb aga valiku tegemise iga aastaga järjest keerulisemaks,» rääkis Riigi Kinnisvara arhitekt ja stipendiumikonkursi žürii liige Kalle Komissarov. «Sõltumata konkreetsest teemast või erialast kumas töödest läbi selge suund keskkonnasäästlikkusele. Ka tulevikus väärtustame teemade aktuaalsust ja lahenduste mõju valdkonnale või ühiskonnale laiemat. Soovime tunnustada ja toetada uut andekat põlvkonda, kes sarnaselt meile soovivad panustada kinnisvara keskkonda ja ühiskonna arengusse. Stipendiumikonkurss on üks viis selleks ning seetõttu jätkame sellega kindlasti ka järgmisel aastal,» lisas Komissarov.