Tarkvaraarendajate kutsevõistlus keskendub noorte vaimsele tervisele

Kliiniline psühholoog ja peaasi.ee tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa sõnul on vaimse tervise raskused noorte peamine terviseprobleem ning kriisides on see veelgi selgemini väljajoonistunud.

«Peame astuma nutikaid ja kiireid samme, et noored saaksid elada, õppida ja anda oma panuse ühiskonna arengusse. On selge, et uusi ja sobilikke lahendusi saavad pakkuda ka noored ise – kes teaks paremini, mida neil enda aitamiseks vaja on. Seetõttu on eriti tervitatav, et seekordse Noore Meistri kutsemeistrivõistluse fookuses on teema, mis noori mõjutab,» rääkis Oidermaa võistlusülesandest.