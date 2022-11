Võõrkeeleõpetajad kogunevad Virumaale sügiskonverentsile

Lõunasöögile järgnevad töötoad, mis on jagatud neljaks sessiooniks. Igas sessioonis on kolm töötuba. Töötubade läbiviijad on nii haridus- ja teadusministeeriumist, haridus- ja nooreteametist, Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledžist, Tartu Ülikoolist, Tallinna Ülikoolist, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsist kui ka üdhariduskoolidest. Esindatud on ka õpikute autorid ja koolitajad.

«Otsustasime juhatusega läbi viia konverentsi Ida-Virumaal seetõttu, et ministeeriumil on väljatöötatud tegevuskava üleminekuks eestikeelsele õppele. Fookuseks on Ida-Virumaa, mis vajab riigipoolset tuge, et üleminek kujuneks valutult ning piirkonda tuleksid ka õpetajad väljaspoolt maakonda. Lootsime väga, et Ida-Virumaa õpetajad on peamised konverentsil osalejad, kuid kahjuks tuleb tõdeda, et piirkonnast on konverentsile tulemas koos direktorite, koolijuhtide ja õpetajatega vaid kümmekond osalejat,» tõdes Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse esimees Ene Peterson.