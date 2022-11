Füüsikaõpetaja: võiks kaaluda õppekavade põhjalikku kärpimist

Raamide nihutamine on meie enda asi

Rumask võrdleb õpetaja tööd müügimehe tööga. «Pead oskama õpilastele teema või aine maha müüa. On suur rõõm näha, kuidas noor naudib ümbritseva maailma avastamist läbi füüsika. Kahjuks on seda sära noorte silmadesse aina keerulisem tuua, sest nende maailm on kolinud ekraanidesse. Nutimaailma mõistmine on lihtsam, sealne info ja teadmine jõuavad nooreni kiiremini. Päris elu ja päris maailm meie ümber äratavad kahjuks aina vähem huvi, sest selle mõistmine on keerulisem ja aeganõudvam.»

Seda näeb ta sümptomina laiemast pildist. «Räägitakse koolistressist ja ärevusest, aga vaimse tervise probleemid ei ole enamasti vaid koolist või õppimisest tingitud – need lihtsalt avalduvad või neid märgatakse koolikeskkonnas. Siinkohal tasub küsida, miks on tänases Eesti ühiskonnas see probleem nii suureks kasvanud. Noorte harjumused ja kasvukeskkond ehk nutiseadmete kuritarvitamine, mängude ja sotsiaalmeedia maailmas elamine, vale toitumine, vähene liikumine, sõltuvusainete tarvitamine jmt on siin palju määravamad kui see, mida koolis tehakse või tegemata jäetakse.»

Rumask möönab, et pingeid võivad põhjustada ka õppekava, kodu või õpetajate liigkõrged ootused – sund aga sisemist õpimotivatsiooni ei toeta. «Matemaatika eksam on põhikoolis ajast aega kohustuslik olnud, aga see ei ole huvi või teadmisi matemaatikas kuidagi rohkem toetanud. Ühe abinõuna võiks kaaluda õppekavade põhjalikku kärpimist. Samuti võiks iga õpetaja ka iseenda seatud nõudmisi analüüsida. Kas kõik, mida me nõuame, on tõesti vajalik ja kas igalt õpilaselt peab nõudma ühepalju. Vahel mulle tundub, et oleme ise loonud endale mingid piirid või raamid ning ei märka, et neid saab nihutada.»