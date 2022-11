TalTech õpetab huvilisi tuulegeneraatorit ehitama

Vabavaralise tuulegeneraatori koos ehitamine on uus viis energiakriisi ning võimalike elektrikatkestustega toime tulemiseks. «Tuulegeneraatori vabavaralisus tähendab, et selle ehitamiseks vajalikud joonised on veebis litsentsita saadaval. Igaüks saab alla laadida juhendi ning asuda ehitama, kuid vabavaraliste jooniste puhul on mõistlik see protsess koos juhendajaga läbi teha. Seda neljapäevast 20. novembrini Kopli 93 kogukonnakeskuses teemegi,» sõnas kogukonnakeskuse kaasalgataja ja Tallinna Tehnikaülikooli Centrinno projekti juht Karin Kruup.