Õpetajad palusid riigikogult tuge lisatööde tasustamiseks

Õpetajad rõhutasid, et palju aega nõudvate suuremahuliste lisatööde tasustamine toetaks nii õpetajate järelkasvu põua leevenemist, kui aitaks hoida praegu õpetajana tööl inimesi, kes on õpetajatööst loobumas.

«Mõlemas dokumendis on rõhutatud õpetajate järelkasvu tagamise olulisust. Siiski oleme täna olukorras, kus põhikooli või gümnaasiumiastme aineõpetajate järelkasv sisuliselt puudub. Samas on haritud õpetajad võtmeisikuks ühtluskooli säilimisel ning eestikeelsele õppele üleminekul,» rääkis Kell.

Eesti Klassiõpetajate Liidu juhatuse liikme Külli Arandi sõnul on õpetajate ühendused olnud riigikogule ja valitsusele head partnerid õpetajate järelkasvu põua põhjuste kaardistamisel ning lahenduste leidmisel. "Oleme oma aruteludes olnud avameelsed, koostöömeelsed, sõnumites üheselt mõistetavad ja läbipaistvad. Juba käesoleva aasta septembris toimunud õpetajate, riigikogu kultuurikomisjon ning valitsuse liikmete kohtumisel tõdeti, et õpetajate järelkasvu tagamiseks on vaja teha haridusvaldkonda väga põhimõttelisi investeeringuid,» tõi Arand esile.

Ühise arutelu käigus jõuti järeldusele, et minimaalselt on õpetajate palgafondi vaja vähemalt 132 miljonit eurot lisaraha, mis annaks võimaluse tõsta õpetajate miinimumpalka ning looks võimalused karjäärimudeli väljatöötamiseks. Vihulas toimunud ministrite kohtumisel leiti kate veidi enam kui 106 miljoni euro osas. Õpetajate ühendused paluvad, et riik leiaks rahalise katte ka ülejäänud 26 miljoni osas, mis on vajalik erinevate lisatööde tasustamiseks.