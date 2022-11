EKSPERT EETRIS ⟩ Anu Soojärv: «Miks ei tasu monumente avalikust ruumist eemaldada?»

Läbi suve on püsinud avalik arutelu selle üle, kas nõukogude ajast pärit mälestusmärgid ja nõukogude sümboolikaga kunstiteosed peaksid olema Eesti avalikus ruumis. Arvamus jaguneb eelkõige kaheks: on neid, kes leiavad, et okupatsioonisümbolitel vabariigi avalikus ruumis kohta ei ole, kui ka neid kes rõhutavad, et oma ajalugu tasub mäletada nii selle valus kui võlus. Kes peaksid siis valima, millised teosed ja mälestusmärgid meie avalikku ruumi sobivad?