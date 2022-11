Bioloogiaõpetaja Ott Maidre: oluline on pakkuda õpetajatele võimalust end arendada

Oma valdkonna pühendunud spetsialistina on Maidre otsinud võimalusi enda arendamiseks ja läbinud näiteks hiljuti riikliku haridusstipendiumi toel erialased mikroskoopia praktikumid. Just taoliste võimaluste otsimist ja kasutamist soovitab ta ka teistele õpetajatele - et tulla korraks välja oma igapäevasest rutiinist, isegi kui see teatud perioodiks elu mõnevõrra segi paiskab.

Maidre jagab oma kogemusest, et riiklik haridusstipendium võimaldas tal võtta aega, et olla ühes teemas süvitsi sees, pühenduda ja areneda. «Selline arenemisvõimalus tõmbab õpetaja igapäevasest hektilisest rabelemisest eemale. Iga õpetaja teab, et koolis on tal kindel plaan, mida päeva jooksul teha. Aga tihti avastame ennast tegelemas mingite käigu pealt ettetulevate probleemidega – näiteks edasilükkamatu vestlus õpilasega, mis võtab rohkem pool tundi, või arutelu kolleegiga, mida polnud sootumaks plaanis. Või saad hoopis hommikul teada, et kolleeg on haige ning lähed teda asendama,» toob ta näiteid. «Kool on keskkond, kus ootamatused on õpetaja igapäevasteks kaaslasteks ja lõpuks võib end avastada olukorrast, kus sinu idee päevast ei lähe üldse kokku sellega, mida koolielu pakkus.»