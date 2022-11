Lukas: vaja on riigipoolset huvikooliõpetaja palgatoetust

Haridus- ja teadusministeerium on näinud eelarves ette 80 000 eurot Eesti Linnade ja Valdade Liidule koostööprojektide edendamiseks. «Loodame saada liidult tuge eesti lasteaedade ja koolide täielikule eestikeelsele õppele üleminekul ja paljudes teistes olulistes hariduskorralduslikes protsessides,» lisas Lukas.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektori Jan Trei sõnul on haridusjuhtide kokkusaamine pikaaegne traditsioon, tänavused õppepäevad toimuvad juba 24. korda. «Haridusjuhtide õppepäevadel on alati olnud sisukas programm ning võimalus kolleegidega kohtuda ning kontakte värskendada. Aitame aktiivselt õppepäevade korraldamisel kaasa, et võimestada liidu liikmeid ja nende silmapaistvaid haridusjuhte,» sõnas Trei.