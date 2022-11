Tallinn soovib tõhusamalt ennetada laste ja noorte riskikäitumist

Islandi sotsiaaluuringute ja analüüside keskus (ICSRA) on välja töötanud Islandi mudeli (IPM), mis seisneb tõenduspõhiste meetodite rakendamises noorukite uimastitarbimise esmaseks ennetamiseks. IPM on kogukonna koostööl põhinev lähenemisviis, mis on viimase 20 aasta jooksul näidanud märkimisväärset tõhusust uimastavate ainete kasutamise alustamise vähendamisel Islandi noorte seas. Reykjaviki Ülikooli põhjalikud uuringud näitasid, et laste ja noorte riskikäitumise põhjusteks on vanemate kõrge tööhõive, vähene koosveedetud aeg vanematega, võimaluste vähesus ja kõrge osalustasu huvitegevusteks, samuti noorte vähene kaasatus sellekohastesse aruteludesse.

Islandil noorte alkoholi tarbimine vähenes

1998. aastal alustati Islandil projektiga «Uimastite vaba Island», et vähendada noorte varast ja ulatuslikku alkoholitarbimist, suitsetamist ja uimastite tarbimist. Paralleelselt töötati erinevate tippspetsialistidega koostöös välja ja rakendati praktikasse Islandi ennetusmudeli IPM-i meetodid, mille indikaatoriteks on laste elustiil, vaba aja kasutamine, edukus koolis, sõprade arvamus ja mõju, enesehinnang, ärevus, erinevad väärtushinnangud, kiusamine ja vägivald.

Oluline on koolipõhine lähenemine, mistõttu õppeaasta alguses sõlmitakse lapsevanema, lapse ja kooli vahel kokkulepe iga osapoole õigustest ja kohustustest eelseisvaks õppeaastaks. Kogu selle teaduspõhise ja pikaajalise sihipärase tegevuse tulemusel on varasemast 42 protsendist alaealisest alkoholitarbijast Islandil jäänud seitse protsenti, igapäevaste suitsetajate arv langenud viie protsendini ja uimasteid proovinute arv kuue protsendini. Aastatega on projektist kujunenud ülemaailmne programm ja võrgustik Planet Youth.

Vanematel pole kontakti teismelistega