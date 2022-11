EKSPERT EETRIS ⟩ Indrek Ibrus: «Kultuuriandmete analüüs aitab korrastada avalikku väärtusruumi»

Sel sügisel pälvis Indrek Ibruse ja tema kolleegide Andres Karjuse ning Mark Metsa rakenduslik uurimus « Ajakirjanduse tasakaalustatust mõõtva tööriista prototüüp » Tallinna ettevõtlusauhinna. Tegemist oli AS Ekspress Grupi tellitud rakendusuuringuga, mis lõi uue, masinõppel põhineva meetodi ajakirjanduse ideoloogilise kallutatuse mõõtmiseks ja hindamiseks. Ka Indrek Ibruse juhitud Eesti Teadusagentuuri uurimisgrant keskendub kultuuri uurimisele läbi andmeanalüüsi ja küsimusele, kuidas seeläbi enam avalikku väärtust luua. Muuhulgas testitakse koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga ka uusi avatud kultuuriandmete haldamise süsteeme, et selliselt arendada seotud avalikke teenuseid ja poliitikameetmeid.

«Kultuur ei ole vaid meelelahutus ja nipsasjakesed. Kultuur ümbritseb meid kõikjal, aitab meil organiseeruda, sunnib meid muutustele ja innoveerima ja on nõnda kogu muu majandustegevuse eelduseks. Praegu elame ajal, kus uute meediavormide tõttu on kultuuriväljal ka palju segadust, ebaolulise ja väära võimendusi. Kui mõistame ja tunneme kultuuriandmete taga peituvaid mehhanisme, saame aidata meediaruumil end väärtuspõhiselt korrastada. Suurandmete analüüsi kaudu ilmnevad mustrid annavad meile selleks teadmisi,» on Indrek Ibrus veendunud.