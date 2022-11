Reformierakond rõhutab eestikeelsele haridusele ülemineku tähtsust

«Eesti haridussüsteemi olulisim ülesanne järgmistel aastatel on eestikeelsele haridusele ülemineku sujuv rakendamine, mis algab juba aastast 2024,» ütles Reformierakonna juht Kaja Kallas, lisades, et just järgmisel valitsusel lasub vastutus see aastaid oodatud ja lõpuks ära otsustatud reform teoks teha.

Haridustöötajad vajavad enam väärtustamist

Haridusprogrammi töörühma juht, endine haridus- ja teadusminister Liina Kersna tõi dokumendi kandva osana välja haridusvaldkonna inimeste suurema väärtustamise. «Eelmiste valimiste lubaduse viia õpetaja keskmine palk üle 2000 euro on Reformierakond täitnud. Edasi peame tegema otsuseid, mis aitavad õpetaja palga viia vähemalt eesmärgiks seatud 120 protsendini Eesti keskmisest palgast. Oluline on tõsta ka õpetajate palga diferentseerimise fondi, et koolijuhid saaksid rakendada õpetajate karjäärimudelit.»

Põhjalikus programmis käsitletakse veel lasteaia viimase aasta kooli ettevalmistusaastaks kujundamist, haridussüsteemi paindlikuse suurendamist ning tõenduspõhiseid programme koolikiusu vähendamiseks ja laste liikumise suurendamiseks.

Alusharidus kiirelt eestikeelseks

Reformierakonna eesmärk on, et alusharidus on alates 2024. aastast eestikeelne, sest estikeelne lasteaed loob kõigile lastele, hoolimata kodukeelest, valmisoleku õppimiseks eestikeelses üldhariduskoolis. Riik ja omavalitsused ei korralda ega rahasta muukeelset lastehoidu ega alusharidust.