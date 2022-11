Õpetajad: pedagoogide lisatööde tasustamiseks on raha juurde vaja

Õpetajate ühendused kohtusid septembri ja oktoobri vältel erinevate riigikogu fraktsioonide ja valitsuse ministritega. Kohtumiste eesmärk oli leida lahendus õpetajate järelkasvu põuale. Kohtumiste tulemusena valmis kaks muudatusettepanekut 2023. aasta riigieelarve eelnõule. Ettepanekute autorid on riigikogu kultuurikomisjoni liikmed, kes on õpetajate järelkasvu teemasse süvenenud juba pikemat aega. Ühe eelnõu esitas Viktoria Ladõnskaja-Kubits, teise Helle-Moonika Helme ja Jaak Valge.

Omavalitsustele rohkem raha

Mõlema ettepaneku eesmärk on suurendada kohaliku omavalitsuse üksuste toetusfondi, et suurendada koolijuhtide võimalust tasustada erinevaid lisatöid, mida õpetajad koolis teevad - nendeks on näiteks klassijuhatamine, loov- ja uurimistööde juhendamine, kooli õppekava arendustegevus, sealhulgas B-võõrkeele valikuvõimaluste rikastamine, kujundava hindamise juurutamine, kooli sisehindamisse ja arendustegevusse panustamine ja nii edasi.

Sel nädalal arutavad riigikogu kultuurikomisjoni liikmete poolt tehtud ettepanekuid riigikogu rahanduskomisjoni liikmed. Õpetajate ühendused on rahanduskomisjonilt palunud toetust nende ettepanekute realiseerimiseks.

Õpetajate ühenduste võrgustiku koordinaator Madis Somelar märkis, et riigikogu kultuurikomisjon viis 2020. aasta sügisel läbi põhjaliku arutelu õpetajate järelkasvu ning õpetajaameti väärtustamise teemal. «Kõik murekohad ja võimalikud lahendused on kaardistatud. Juba käesoleva õppeaasta alguses toimunud õpetajate, riigikogu kultuurikomisjon ning valitsuse liikmete kohtumisel tõdeti, et õpetajate järelkasvu tagamiseks on vaja teha haridusvaldkonda väga põhimõttelisi investeeringuid,» rääkis Somelar.

Vaja on leida 26 miljonit eurot

Ühise arutelu käigus jõuti järeldusele, et minimaalselt on õpetajate palgafondi vaja vähemalt 132 miljonit eurot lisaraha, mis annaks võimaluse tõsta õpetajate miinimumpalka ning looks võimalused karjäärimudeli väljatöötamiseks. Vihulas toimunud ministrite kohtumisel leiti kate veidi enam kui 106 miljoni euro osas. Õpetajate ühendused paluvad, et riik leiaks rahalise katte ka ülejäänud 26 miljoni osas, mis on vajalikud erinevate lisatööde tasustamiseks.