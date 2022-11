Tallinna tervishoiu kõrgkoolis algas talvine vastuvõtt

«Haapsalusse on ikka tore tulla, oleme siin juba kolmandat korda. Tervishoiuteenuse kättesaadavus paraneb, kui on piisavalt kõrgharidusega õdesid, kellel on võimalus haridusteed magistriõppes jätkata. Täname partnereid ja kutsujaid,» ütles Tallinna tervishoiu kõrgkooli rektor Ülle Ernits Haapsalus avatava õe õppegrupiga seoses.