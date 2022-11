Noorsootöönädal toob oma kogemusi jagama Kelly Sildaru ja Villemdrillemi

Noorsootöö nädal toimub haridus- ja noorteameti ning noorteinfoportaali Teeviit eestvedamisel. Nädala raames toimuvad üritused, lisaks jagatakse sotsiaalmeedias teemaviite all #loovuskapistvälja hetki, mil tavalistele olukordadele on ebatavaliselt lähenetud.

«Kampaania toob esile, et loovus ei avaldu pelgalt klassikalistes loometegevustes, nagu laulmine, tantsimine või joonistamine, vaid on palju laiem mõiste. Loominguline saab olla ka matemaatilisi tehteid tehes, ettevõtet ehitades, sõnu seades, aruteluõhtut või noortelaagrit korraldades ja kõigis muudes tegevustes,» rääkis haridus- ja noorteameti noorsootöö nädala projektijuht Liis Enson.

«Noortevaldkonnas on loovus erilisel kohal – just noorsootöös ja noorsootöötajate eestvedamisel saavad noored ise teha, katsetada, koolis õpitud teadmisi ja oskusi päriselus rakendada,» sõnas haridus- ja noorteameti peadirektor Jaak Raie. «Kuigi loov saab olla ka üksi, usun, et tõeliselt põnevad ideed tekivad just üheskoos ja julgustan nii noori, noortevaldkonnas tegutsejaid kui kõiki teisi olema tänavusel noorsootöö nädalal julged ja ühiselt oma loomingulist poolt avama,» lisas Raie.