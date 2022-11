Tehnikaülikool kutsub töötuppa iseendale päikesepaneeli meisterdama

Neli nädalat kestvas projektis valmistab iga osaleja omale isikliku päikesepaneeli, millega on võimalik laadida erinevaid seadmeid (telefoni, akupanka, nutikella jne). Korraldajate poolt on olemas kõik vajalikud materjalid, et kohapeal saaks valmis töötav seade.