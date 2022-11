EKSPERT EETRIS ⟩ Bianka Plüschke-Altof: «Kuidas arendada rohelist linna?»

Rohelise linna mõistet saab tõlgendada erinevalt, ent Bianka Plüschke-Altof on enda uurimisrühmaga keskendunduvad sellele, kuivõrd on linnades rohelust. Linnaloodus peaks tema sõnul olema kättesaadav ja ligipääsetav nii inimestele kui ka loomadele ning teaduri sõnul on eeskujulikus linnas võimalik roheala leida mistahes kohast 300 meetri raadiuses. Kuid rohelusse pääsemist ei saa arvestada vaid meetrites, numbrites, mille alusel linnukesi teha, vaid ka ligipääsetavuses neile, kes on ühiskonna haavatavamad grupid.