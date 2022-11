Füüsikaõpetaja: pärast kodulaenu ära maksmist oli võimalik endale õpetajaametit lubada

«Äkki olen ma igav ja ebamotiveeriv õpetaja. Samas kõiki inimesi ei peagi füüsika huvitama,» muigab ta. «Samuti ei saa kesiste matemaatikaoskustega suure osa füüsika õppimise juures silmad särada, sest eduelamus on raske tulema. Lisaks on õpilase tähelepanule pidev konkurents nutimaailmaga selle üsna vähenutikas mõttes. Püüan siis noorte maailmapilti kasvõi veidigi teaduspõhisuse poole käänata ning faktiteadmisi ja nende tõsiasjade omavahelisi seoseid selgeks õpetada,» ütleb Soobik.

Faktiteadmiste osas on Ermo veendumusel, et üle kolmandiku füüsikaõppest praktika olla ei saa: «​Teoreetiliste teadmisteta ei ole paraku võimalik füüsikalist maailma mõista ega praktilisi ja teoreetilisi probleeme lahendada. Koolirõõmu suurendamiseks tuleks reaalainete tundide mahtu hoopis suurendada, sest kärbitud, lihtsustatud ja kokkusurutud ainekavad ei lase rõõmu tunda ei õpilasel ega õpetajal.»

Õpetajal polegi võimalik kõiki praeguseid nõudeid täita

Ermo sõnul on õpetajatöös suurimad probleemid palk, töökoormus ning võimatute ülesannete ja «jamaga» tegelemise nõudmine: «Lauri Leesil on täiega õigus, kui ta ütleb, et üle nelja tunni päevas kvaliteetselt klassi ees esineda ja tunde anda ei ole võimalik! Hoog on sees ja silmad säravad umbes esimesed kolm tundi. Ootan juba hirmuga tänast kaheksatunnist päeva, kus tunniplaanis olev ainuke auk on ka asendusega täis topitud,» ütleb Soobik.