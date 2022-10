Lukas Narva koolijuhtidele: eestikeelsele õppele üleminek on vältimatu

«Riik on juba taasiseseisvumisest peale lähtunud sellest, et me saame kindlustada kõigile ühtsed riigiteenused ja haridussüsteemi ainult eesti keeles. On olnud erandeid, ja erandeid on ka tulevikus - näiteks hariduslike erivajadustega laste puhul - aga täiemahulist haridussüsteemi paralleelselt kahes keeles ei ole võimalik ega vajalik pidada,» nentis Lukas.

«Seetõttu tuleb meil see samm, mille oleme gümnaasiumiastmes juba varem astunud, ära teha ka lasteaedades ja põhikoolis ja peaksime minema üle täielikult eestikeelsele õppele. Me ei alusta nullist: keelenõuetele lisaks on meil olemas ka tugev metoodiline alus keelekümbluse näol. Paljudes Ida-Virumaa koolides on eestikeelne õpe osades ainetes juba olemas ning erinevad lasteaiad ja koolid rakendavad keelekümblusmetoodikat,» lisas minister.

Selleks, et edukalt rakendada haridus- ja teadusministeeriumi koostatud eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskava, on oluline, et kõik osapooled oleksid kursis ülemineku ettevalmistamise ja kavandatavate tegevustega. Selleks korraldab ministeerium erinevaid infotunde ja kohtumisi. Narvas toimunud ümarlauas osalesid nii haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ning ministeeriumi esindajad kui ka Narva linnavalitsuse haridusametnikud, lasteaedade ja koolide juhid.

Kohtumisel tutvustati eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskava ning ühiselt arutleti edasiste koostöökohtade üle, et tagada kõigile Narva lastele ja noortele võimalus alates 2024. aasta sügisest ja hiljemalt 2029/30. õppeaastal õppida täielikult eesti keeles.