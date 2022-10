JÄRELVAADATAV ⟩ Desinfo konverents: Kuidas võita infosõda koolis?

«Venemaa sõda Ukraina vastu on teinud tahtliku väärinfo levitamise igapäevaselt eriti nähtavaks. Me kõik peame ise igapäevaste meediatarbijatena olema ettevaatlikud ja tähelepanelikud,» ütles Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela. «Samas on äärmiselt oluline, et ka koolis räägitaks, mis vahe on uudisel ja väärinfol, milline on meedia roll mitmekesisuse ja vabaduse toetamisel. Desinformatsiooni aastakonverents annab hea ülevaate Euroopa Liidu tegevusest infosõjas ning kuidas võidelda nendega, kes sõja kohta väärinfot levitavad.»