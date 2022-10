Õiguskantsler: Ukraina lapsed peavad käima Eesti koolis

Madise lisas, et Eestis elavatel lastel tuleb koolis käia ja õppida nii, nagu on sätestatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses. «Riik peab hoolitsema, et kõik Eestis elavad koolikohustuslikud lapsed saaksid käia koolis ning omandada sellise kvaliteedi ja sisuga hariduse, mis on kooskõlas Eesti põhiseaduse ja seadustega,» täiendas õiguskantsler.