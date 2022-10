Noored Kooli alustab taas uute õpetajate otsimist

Kandideerima oodatakse igas vanuses inimesi, kes soovivad pühenduda intensiivsele enesearengule ning töötada selle nimel, et Eesti lastel oleks elus rohkem valikuid. Kahe aasta jooksul läbivad Noored Kooli osalejad ainulaadse õpetamise ja juhtimise koolituse, mis aitab neil kujuneda muutuste eestvedajateks oma kogukonnas. Samal ajal töötatakse täiskoormusega üldhariduskoolis, õpetades peamiselt 1.–9. klassi õpilasi.

Noored Kooli värbamisjuhi Eveliina Otsa sõnul otsitakse programmi kõrgharidusega võimekaid ja lahendusmeelseid inimesi. «Selleks, et Eesti oleks tulevikus hea elukeskkond, peavad kõige võimekamad inimesed panustama hariduse suurte probleemide lahendamisse.»

Ta lisas, et programmi värvatakse oma ala spetsialiste, juhte ja akadeemiliselt võimekaid ülikoolilõpetajaid, kes usuvad muutuste võimalikusesse ja julgevad kooli arengul võtta vastutust. Seda kõike selleks, et igal lapsel Eestis oleks võimalus omandada väga head haridust, olenemata sellest, milline on tema vanemate sissetulek või haridustase.