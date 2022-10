Euroopa haridusuuring: ei tohi karta eksperimenteerimist

«Andmed näitavad, et keskmine ühe täiendava kooliaasta tasuvus on umbes üheksa protsenti aastas,» selgitab Põder. «Need tulud ei ole aga ainult eratulud, vaid haridusel on ka ühiskondlik tulu ehk tulu kõrgemast maksulaekumisest, innovatsioonist, suuremast lisandväärtusest ehk niinimetatud hariduse positiivsest välismõjust. See on eratuludega võrreldes pea sama kõrge, ulatudes kesk- ja kõrghariduse tasemel üle 10 protsendi aastas.»

Põder märgib, et paraku näitavad mitmed uuringud, et haridusse on sageli sisse ehitatud mehhanismid, mis süvendavad hariduslõhet ehk vähendavad madala sotsiaalmajandusliku staatusega õpilaste võimalusi haridust omandada. «Sellisteks probleemseteks poliitikateks on näiteks varajane hariduse rööpastamine kutse- ja akadeemilisse haridusse, aga ka õppekorraldus, näiteks klassikursuse kordamine, või kõrghariduse tulemustepõhine rahastamine.»

Julgus toob edu

Seega ei tähenda tõenduspõhine poliitikakujundamine ainult õigete asjade tegemist, vaid ka valede asjade tegemata jätmist, rõhutab professor. «Selleks, et tõenduspõhist hariduskorraldust juurutada, ei tohiks karta eksperimenteerimist. Seda tohiks aga teha vaid eetiliste ja metoodilistelt läbipaistvate uuringute käigus, kus loodud tõendusmaterjal annab kinnitust poliitika rakendamiseks või tagasilükkamiseks.»