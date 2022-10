EKSPERT EETRIS ⟩ Joosep Susi: «Kirjandusõpetus peab lähtuma õpilasest!»

Tallinna Ülikooli vestlussaates «Ekspert eetris» on külas kirjandusteadlane, -kriitik ja pedagoog, eesti luule uurija, Tallinna Ülikooli kirjandusõpetuse ja eesti kirjanduse nooremlektor ja Tartu Ülikooli eesti kirjanduse doktorant Joosep Susi .

Joosep Susi on kirjandusringkondades tuntud kui uue põlvkonna kirjandusteadlane, kes uurib nüüdisluulet ja lüürikateooriat. Samal ajal õpetab ta emakeeleõpetajaid ja on süvenenud kirjandusdidaktika, iseäranis luuledidaktika maailma ning temast on saanud üks kirjandusõpetuse kirglikumaid eestkõnelejaid.