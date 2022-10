Keskerakond ei toeta eesti õppekeelele üleminekut juba ülejärgmisest aastast

Riigikogu kultuurikomisjoni liige Marko Šorin sõnas, et Keskerakonna eesmärk on, et kõik Eestis alaliselt elavad inimesed oskaksid heal tasemel eesti keelt, mis toetaks muu emakeelega inimesi nii tööjõuturul, hariduse omandamisel kui ka meie kultuuriruumis. «Paremat keeleõpet ei saa aga hariduse kvaliteedi lammutamisega, milles jäävad kannatajateks nii eesti kui ka vene emakeelega õpilased, aga ka tuhanded õpetajad. Täna koalitsioonierakondade poolt pakutav eelnõu ei vii meid mitte parema eesti keele oskuseni, vaid on poliitiline samm, mis suunab koolipered igasuguse ettevalmistuseta teadmatusse,» rõhutas ta.

Eestikeelseid õpetajaid on puudu

Marko Šorin tõi välja, et juba praegu on Eestis puudus ligi 700 õpetajast ning eelnõu kohaselt võib vallandamise saatus oodata veel 2300 õpetajat, kes ei valda piisaval tasemel eesti keelt. «On raske ette näha 3000 õpetaja leidmist lähiaastatel. See aga tähendab, et nii eesti kui ka eesti/vene õppekeelega koolides langeb pakutava hariduse kvaliteet, sest õpetajaid kas pole või on asemele võetud inimesed, kel on keskharidus ja eesti keele oskus ning sellega pädevus tahvli ees seista piirdub,» tõi riigikogulane välja eelnõus sätestatu.