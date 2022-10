OTSEPILT ⟩ Tõnis Lukas ja ülikoolide rektorid sõlmivad halduslepingu

Lepingu sõlmimise järel saavad ülikoolid kätte ka 2022. aasta riigieelarves ette nähtud tegevustoetuse kasvu, mille maht on 5 miljonit eurot. Kuni halduslepingu sõlmimiseni said ülikoolid iga kuu 1/12 eelmise aasta tegevustoetusest.

Tartu Ülikooli rektor ja Rektorite Nõukogu esimees professor Toomas Asser sõnas, et kõrgharidusse riigieelarvest planeeritavat raha ei ole ülikoolidel praegu võimalik kasutada oluliste uute arendusülesannete jaoks, see kulub varasema alarahatuse korvamiseks, kuid tegevustoetuse kasv annab kindlustunde, et senist rahastamise langust õnnestub pidurdada.

«Loodame, et praeguse valitsuse järgmiseks neljaks aastaks sõnastatud rahastuslubadus kehtib riigimehelikult ka järgmiste valitsuste ajal. Selle perioodi jooksul peame aga jõudma lahenduseni, kuidas rahastada kõrgharidust tegelikule vajadusele vastavas mahus, see tähendab 1,5% SKP-st. Selle taseme juures suudetaks muu hulgas tagada ka üliõpilaste toimetulekuks vajalikud toetused ja laenud,» ütles Asser.

«Halduslepingud ei ole ainult raha küsimus, vaid riik ja ülikoolid lepivad kokku, mis on kvaliteetne kõrgharidus ülikoolides ja mida ülikoolid peavad riigi toetusel kindlustama. Rohkem kui varem on käsitletud õppekeele küsimust. Ülikoolid peavad seisma eestikeelse kõrghariduse ja teaduse eest. Näiteks on halduslepingutes säte, et kui doktoritöö ei ole tehtud eesti keeles, siis ülikool peab tagama ammendava eestikeelse kokkuvõtte,» lausus Lukas.