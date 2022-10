Kaija Seepter: füüsikaõpetaja, mitte üliinimene

Valgusõpetus Foto: Särtsaka õpetaja blogi

Muude loodusainete õpetamise kõrvalt jõudis ta füüsikatundide andmiseni alles 2020. aastal: «Olin mitu aastat lisaks bioloogiale õpetanud ka 7. klassi loodusõpetust, mis on teemade poolest sissejuhatus füüsikasse ja keemiasse. Toonase Järvaküla Kooli füüsikaõpetaja koormus läks liiga suureks ning mulle pakuti ka 8 klassi füüsika tunde. Võtsin väljakutse vastu esialgu aastaks. Nüüd läheb kolmas aasta ning kõik kooli füüsikatunnid on minu õpetada.»

Kuigi Kaija möönab, et alguses ei olnud füüsikatunnid just tema lemmikud, siis tänaseks on olukord muutunud: «Füüsikat on tohutult põnev õpetada! Ka kolmandaks aastaks on iga päev ja tund täis avastamist ning õppimist koos õpilastega. Õpetajana ei pea sa olema üliinimene ja kõike teadma – olen alati seda meelt, et ka mina õpin koos õpilastega.

Füüsika on elu alus, see aitab meil mõista kuidas maailm töötab. Seetõttu ei jää üksi teema igavalt teoreetiliseks ja keeruliseks. Ükski tund ei saa olla täpselt samasugune ning isegi kui tundi lähed plaaniga, ei tea kunagi, mis sellest välja tuleb. Tagataskus peab olema kindlasti plaan B ja sukasääres C.»

Õpilaste siiras huvi on õpetajatöö suurim rõõm