Müksates keskkonnakriisi lahendama?

Jagan siinkohal üht meetodit, kuidas kasutada müksamist osana suuremast süsteemsest muutusest, mida olen katsetanud Eesti Kunstiakadeemia tudengitega rohemüksamiseteemalisel kursusel. Usun, et asjakohaste lihtsustustega sobib see meetod ka teise ja kolmanda kooliastme noortele.

Kursusel läbime viis verstaposti.

1. Konteksti mõistmine. Esmalt teeme selgeks, mis on meie hinnanguline kasvuhoonegaaside jalajälg, uurides oma eluviisi eluaseme, transpordi, toidu ja tarbimise kriteeriumide põhjal. CO2 ekvivalendi kasutamisel jalajälje arvutamiseks on oma puudused, kuid see on siiani parim reaalsete suhtarvudega mudel. Siit leiab ühe arenduses oleva rakenduse, mis aitab Eesti kontekstis oma jalajälge mõõta: https://pslifestyle-app.net.

2. Soovitud tulemuse defineerimine. Valinud meelepärase väljakutse, asuvad tudengid alustuseks oma käitumist analüüsima, vastates järgmistele küsimustele. Miks see väljakutse on mulle oluline (sisemise motivatsiooni leidmine)? Mis on siiani olnud minu jaoks takistavad tegurid (väljakutsete kaardistamine)? Mis aitaks mul käitumist muuta (isikliku valikuarhitektuuri mõistmine)? Kuidas ma tean, et muutused on õnnestunud (mõju mõõtmine)?

3. Isikliku sekkumise kujundamine. Seejärel võtame appi müksamismudeli ja koostame isikliku käitumise muutmise kava. L.A.A.S.-mudeli on välja töötanud Ühendkuningriigi valitsuse juures tegutsev Behavioural Insightsi tiim ning see on leidnud laia kasutust avalikus sektoris. Mudeli järgi peab tõhus müksamine koosnema neljast käitumise muutust toetavast elemendist. See peab olema lihtne, ajakohane, inimesele atraktiivne ja sel peab soovitavalt olema sotsiaalne mõõde. Selle mudeli kohta on saadaval mitu head juhendit11 ja tööpõhja. Isiklikus plaanis seatavad eesmärgid on järgmised: kuidas mitte vett raisata, kuidas süüa rohkem taimset toitu, kuidas käia rohkem jala või kuidas ohjeldada ostlemiskirge.

4. Testimine, õppimine ja kohandamine. See osa protsessist on kõige huvitavam, sest igal inimesel tekib ainulaadne taipamine oma käitumise tagamaade kohta. Kodused kombed, harjumused, asendustegevus – need on vaid mõned märksõnad taipamiste kohta, mis ilmnevad empaatilises, emotsionaalselt turvalises keskkonnas ja mis inspireerivad oma käitumise allhoovusi uurima.

5. Avaliku müksu disain. See on meie kursusel läbitava teekonna viimane osa, kus püüame oma kogemuse põhjal leida viise, kuidas isiklikke taipamisi ka teistega jagada. Siinkohal on asjakohane õpilastega arutada, milline on parim viis oma kogemuste jagamiseks. Toetava materjalina julgen soovitada hariduspsühholoog Grete Arro koostatud käsiraamatut sellest, kuidas tegeleda inimeste valearusaamadega nii, et see neid inspireeriks.