Nädalavahetusel toimub võistlus TUUM: kuula teksti ja kirjuta kokkuvõte

Kokkuvõtte kirjutamine on mõnus viis laupäeva veeta.

Sel nädalavahetusel toimub juba üheteistkümendat korda kokkuvõttevõistlus TUUM. See on võistlus, kus iga osaleja saab panna proovile oma oskuse teha kuni 200-sõnaline kokkuvõte žürii antud tekstist. Parimatele on rahalised auhinnad.