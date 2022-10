Rae riigigümnaasiumi direktoriks saab Sirje Kautsaar

« Komisjoni hinnangul on Sirje Kautsaare tugevusteks tema pikaajaline ning pühendunud töö haridusvaldkonnas kui ka varasem kogemus uue kooli käivitamisega, » ütles konkursikomisjoni esimees, haridus- ja teadusministeeriumi riigikoolide pidamise valdkonna juht Raivo Trummal.

Sirje Kautsaare sõnul on ta valmis kasutama seni omandatud teadmisi ja kogemusi tugeva kooli loomiseks Rae valda. « Rae gümnaasium saab olema tugev haridusasutus, kus ümbritsevat ettevõtlikkust kaasates ja koostöös naaberkoolide ning kogukonnaga loome suurepärase õpikeskkonna ennastjuhtiva noore kujundamiseks. »

Alates 2004. aastast on Sirje Kautsaar töötanud koolijuhina põhikoolis ja viimased viis aastat gümnaasiumis. Tal on Tallinna Pedagoogikaülikooli kasvatusteaduste ja Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste magistrikraad. Kautsaar on Harju Koolijuhtide Ühenduse juhatuse ja Riigigümnaasiumide Koolijuhtide Ühenduse liige ning toetab aktiivse mentorina alustavaid koolijuhte.