Mustad stsenaariumid või helge tulevik? Ärevusest ja rahustamisest

Nimetades kliimamuutust just kliimakriisiks, on kliimaaktivistide liikumine pälvinud meedia ja poliitilist tähelepanu üle maailma ning innustanud kümneid tuhandeid noori end sellel teemal harima ja poliitilisi muutusi nõudma. Liiga mustade tulevikustsenaariumide edastamise eest on aga just kliimakommunikatsiooni valdkonnas hoiatatud aastakümneid, eeldades, et sellest tekkiv masendus viib apaatiani, paneb inimesi kliima- ja keskkonnamuutuse teemat ignoreerima või ekstreemsel juhul isegi inimtekkelist kliimamuutust eitama. Selles kontekstis tundub päris üllatav ja intuitsioonivastane, et sõnum kliimakriisist tõi ka Eestis 2019. aasta märtsi ülemaailmsele kliimastreigile streikima üle poole tuhande noore.