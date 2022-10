Tallinna linnavõim ja Eesti Kontsert viivad poolesajasse kooli kontsertide sarja

Tegu on Eesti Kontserdi legendaarse koolikontsertide sarjaga, mis jõuab UNESCO muusikalinna Tallinna toel varasemast märksa enamate Tallinna koolideni. Programmi eesmärk on edendada koolilastes muusika kuulamist ja propageerida muusikaharidust. Kui esimestel kuudel soovitakse jõuda ligikaudu poolesaja Tallinna koolini, siis tulevikus on plaanis haaret laiendada ning korraldada koolidele tasuta suurkontserte ka Estonia kontserdisaalis. «Koolilaste kutsumine klassikalise muusika kontserdile Eesti ühte uhkemasse kontserdisaali on tihti elumuutev elamus, paljude tulevikutegijate muusikaarmastus ja edasised õpingud on alanud just siit,» rääkis Eesti Kontserdi juht Kertu Orro.