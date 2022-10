Poliitnoored nõuavad koolilõuna toetuse tõstmist kahe euroni

Noored toovad välja juba teada tõsiasja, et hinnatõus on olnud hüppeline ning praeguse rahastusmudeli alusel kannatab kahtlemata kvaliteet. Ainuüksi suhkur on kallinenud 86,2 protsenti, jahu ja tangained 76 protsenti, maitseained 61,4 protsenti, muud õlid 60,6 protsenti, munad 54,4 protsenti ning loomaliha 53,5 protsenti.

Ehkki kohalikel omavalitsustel on juba praegu suur hulk muid kohustusi, mis hinnatõusu tingimustes nõuavad lisakulutusi, on mõned kohalikud omavalitsused käimasolevast õppeaastast leidnud siiski võimaluse suurendada koolilõuna rahastamist. Näiteks rahastab Tallinn alates 2022. aasta 1. septembrist ühte koolilõunat 1,56 euroga, mis on 22 senti rohkem kui eelmisel aastal. Ent kuna hindade tõus on püsiv, on see summa juba praegu ebapiisav, et pakkuda koolinoortele ka edaspidi kvaliteetset, toitvat ja mitmekülgset lõunasööki, rõhutavad noored.