EKSPERT EETRIS ⟩ Aleksander Pulver: «Positiivne psühholoogia aitab ennast aidata»

Tallinna Ülikooli isiksusepsühholoogia dotsent Aleksander Pulver tutvustab saates psühholoogia ja psühholoogide põhiolemust. Kas psühholoogid on kõik veel eriti eneseteadlikud? Veelgi enam tuleb juttu positiivsest psühholoogiast – mis see on, kuidas erineb üldisest psühholoogia käsitlusest ja millist kasu võib ärevuses ning stressis inimestele sellest lähenemisest olla. Juttu tuleb ka uuest positiivse psühholoogia programmist, mis on suunatud Ida-Virumaa õpilastele ja õpetajatele.