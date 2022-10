Koolinoorte äriideede hulgas paistsid silma taaskasutusteemad

«Hea meel on näha, et meie ajastu võtmesõnad, nagu rohemajandus, taaskasutus ja taastuvate energiaallikate kasutuselevõtt, lähevad pealekasvavale põlvkonnale korda. Sellest andsid tunnistust ökotonil koorunud või edasi arenenud äriideed,» sõnas Youth Empowered Eesti juht Darja Saar, kes tõi välja ühe näitena Lilleküla gümnaasiumi noorte kavandatava seltskondliku lauamängu, mille nupud, kaardid ja pakend hakkavad olema taaskasutatud materjalidest.

Tallinnas Coca-Cola Plazas 13. oktoobril toimunud ökotonil osalenud noortel ideedepuudust ei olnud ja alustavate õpilasfirmade tegevusvaldkonnad ulatusid gluteenivabade küpsiste tootmisest lemmikloomade puusärkideni välja. Tähelepanuväärne on see, et 12 meeskonda genereeris ettevõtlusidee ökotoni käigus ehk väga lühikese ajaga.