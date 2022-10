Tänavune meediapädevuse kuu on suunatud õpetajatele ja noorsootöötajatele

Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri Kristi Vinter-Nemvaltsi sõnul on praegusel sõja-ajal ülioluline mõista inforuumis toimuvat. «Sõda ei toimu vaid Ukrainas kohapeal, vaid ka inforuumis, millel riigipiire pole,» ütles Vinter-Nemvalts. «Infosõja eesmärk ei ole mitte territooriumi hõivamine, vaid inimeste, nende mõtete ja väärtushinnangute suunamine – olenemata sellest, millisel territooriumil need inimesed elavad. Meediast ümbritsetud maailm nõuab lisaks traditsioonilisele lugemisoskusele ka oskust lugeda multimeediatekste, milles lisaks tekstile ka helid, videod, pildid ja animatsioonid.»

Välja on kuulutatud ka konkurss «Otsime parimat meediapädevuse õpetajat!». Konkursi käigus ei otsita mitte niivõrd ametipõhist inimest, vaid ka kedagi, kes on olenemata oma ametinimetusest leidnud aega, et tegeleda meedia ja info teadlikkuse ning pädevuse edastamisega ja kes on silma paistnud oma heade õppemeetoditega. Konkursile on oodatud kandidaati esitama lisaks noorsootöötajatele ja õpetajatele ka lapsevanemad, õpilased ning noortekeskuste noored. Heast meediapädevuse õpetajast saab anda teada lingi kaudu «Otsime parimat meediapädevuse õpetajat!».