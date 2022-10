FOTOD ⟩ Selgusid haridushäkatoni EdTech Hack võiduideed

„Innovatsioon sünnib sageli siis, kui ressursse on vähe ja inimesed on sunnitud otsima väljakutsete lahendamiseks nutikaid lahendusi. Kui Eesti iduettevõtete arv on ületanud 1000 piiri, siis Armeenias on see kogukond poole väiksem,” ütles Harutjunjan.