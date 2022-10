Üliõpilasesindused korraldavad riigikogu liikmetele tudengivarjupäeva

Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse aseesimehe Hanna Britt Sootsi sõnul on üliõpilaste majanduslik olukord raske. «Pole mingi uudis, et ülikoolidel on raske praeguste vahendite abil pakkuda kvaliteetset kõrgharidust. Tegelikult on mure aga veelgi laiem, sest me ei saa rääkida kõrghariduse helgest tulevikust, kui meie üliõpilastel pole sotsiaalmajanduslikult võimalik seda omandada,» rõhutas Soots probleemi.