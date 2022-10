Kooliõpilased asuvad TalTechis jäätmetest uusi asju looma

Loovtöödest valmistatakse omapärane retseptiraamat ning parimatele on ka auhinnad.

Võistluse eesmärgiks on kasvatada noorte teadlikkust jäätmete kahjulikust keskkonnamõjust. Seekord on võistluse fookuses on puit, tekstiil ning plast ja õpilaste ülesandeks on otsida uusi lahendusi nende jäätmete taaskasutuseks. Õpilaste käsutuses on näiteks vanu munareste, vineerplaate, nahajääke, plastpakendeid, vatiini ning ka kasvuhoonete plastplaate.

Õpilasi juhendavad Tallinna Tehnikaülikooli materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi õppejõud. Õpilaste prügiretseptidest pannakse kokku omalaadne retseptiraamat, kus on sees võistlustööd – kõikidest toodetest on pildid, mille kõrval on nimekiri koostisosadest. Omalaadseid retseptiraamatuid levitatakse koolidele ning teistele organisatsioonidele, kes soovivad tõsta teadlikkust materjalijääkidest.

Tallinna Tehnikaülikooli materjalitehnoloogia eriala programmijuhi Tiia Plamuse sõnutsi on eriti oluline teadvustada, kuidas materjale jätkusuutlikult kasutada ning mida ette võtta jäätmetega. Ühest küljest intensiivne uute materjalide kasutusele võtmine ning teisalt tarbimine seab inimkonna silmitsi üha suuremate probleemidega. Oluline roll nende probleemide lahendamisel on just nimelt tuleviku materjalitehnoloogidel. Prügiretseptide võistlus aitab kindlasti kaasa teema teadvustamisele nii koolinoorte hulgas kui ka laiemalt.

Erinevalt projektidest, mille puhul vanu jäätmeid kasutatakse näiteks skulptuuride või muude disainielementide ehitusmaterjalina, tuleb sellel võistlusel luua mingit konkreetset funktsiooni omav ese – näiteks antakse õpilastele ülesandeks valmistada kasulik köögiriist.