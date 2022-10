ERR ja BFM käivitavad toimetaja-saatejuhi mikrokraadi õppe

Toimetaja-saatejuhi televisioonis ja raadios mikrokraadi õppekava on loodud TLÜ Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi (BFM) ja Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) koostöös. Õpe pakub võimalust omandada vajalikud erialased teadmised ja esmased kogemused tegutsemaks tele- ja raadiomaastikul eelkõige neil, kellel ei ole eelnevat erialast haridust, kuid kellel on huvi töötada ringhäälingus. Samuti sobib õppekava oma teadmiste ja oskuste täiendamiseks juba meedias tegutsejatele.

Õppekava eesmärk on toetada järelkasvu väga nõutavatel tele- ja raadioerialadel, tuua ringhäälingusse uusi tegijaid ja tõsta juba erinevatel meediaplatvormidel töötavate praktikute kvalifikatsiooni. «Eesti Rahvusringhäälingu roll on seista hea valdkonna arendamise eest ja antud õppevorm ühendab parimal võimalikul moel meedia akadeemilise ja praktilise külje. Osalejatele on see ainulaadne võimalus omandada teadmisi Eesti parimate ajakirjanike, toimetajate ja ülikooli meediaõppejõudude juhtimisel,» märkis rahvusringhäälingu juhatuse liige Toomas Luhats.