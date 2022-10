GALERII ⟩ Selgusid täiskasvanuhariduse tänavused tiitlisaajad

Täiskasvanud õppija tunnustusüritus toimub täiskasvanud õppija nädala raames, mille fookuses on inimese õppimine ja enesetäiendamine läbi elu. Õppimine kogu elukaare vältel on üksikisiku ja ühiskonna arengu põhiliseks eelduseks, et toime tulla kiiresti muutuvas maailmas. Tänavu esitati täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile kokku 330 kandidaati.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas (Isamaa) tunnustas täiskasvanuid, kelle hulgast paljud tegelevad pidevalt uute teadmiste omandamise ja oskuste täiendamisega. «Õppimisega jätkamine täiskasvanuna loob uusi võimalusi ja õnneks on teadmine õppimise võimalustest jõudnud suure osa Eesti inimesteni. Tänasel tunnustusüritusel on oluline koht elukestva õppimise heade kogemuste jagamisel ning seeläbi uute ja üha uute inimeste julgustamisel haridususku pöördumisel,» ütles Lukas.

Aasta õppijal, 26-aastasel Margus Paavelil on alati olnud arusaam, et haridus on eduka elu nurgakivi. Margus oli elu keerdkäikude tõttu sunnitud jätma kooli pooleli ning minema Soome tööle, et aidata perekonda. Tagasi tulles oli tema esimene eesmärk gümnaasiumi lõpetamine, et saada võimalusi nii tööalaseks kui ka isiklikuks arenguks.

Pärast Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi lõpetamist läks ta Viru vanglasse tööle valvurina. Seal teenitud sissetuleku abil sai ta ette võtta õpiteekonna Eesti Maaülikoolis ning lõpetas cum laude maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise eriala. Tänu kõrgharidusele on ta Viru vanglas edasi liikunud finantsanalüütiku ametikohale – see on amet, mis talle meeldib ja kindlustab hea sissetuleku.