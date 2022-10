Tallinn võõrustab Baltimaade suurimat välisõppemessi

Messi külastajad saavad tutvuda Suurbritannia, Hollandi, Hispaania, USA, Itaalia, Kanada ja ka teiste riikide kõrgharidusprogrammidega. Messi külastajate seas on seitse Hollandi ülikooli, sealhulgas The Hague University of Applied Sciences, Eindhoven University of Technology, University College Roosevelt, üks suurematest riigikolledžitest Kanadas George Brown College, loomedistsipliinide poolest tuntud Bath Spa University ning ülikoolid Belgiast, Austriast, Taanist, Hispaaniast, Itaaliast, Rootsist ja teistest riikidest.