Põhikooli lõpetamisel kehtivad taas koroonaviiruse eelse aja tingimused

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ütles otsust põhjendades, et eksamid on õppeprotsessi loomulik osa ja nende sooritamine aitab õpilasel omandada nii enesedistsipliini kui keskendumise kogemusi. «Muidugi tingimusel, kui kooli lõpetamine eksamitulemustest sõltub. Enese kokku võtmise oskus on eluks vajalik ja seega kasulik õpilasele, andes võimaluse ka õpitu kinnistamiseks. Ka annab eksam ühiskonnale informatsiooni õppetasemest meie koolides,» ütles Lukas.