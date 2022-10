Tartu Ülikool kerkis taas mainekas kõrgkoolide pingereas

THE edetabeli tänavune väljaanne on seni avaldatuist mahukaim ja mitmekesiseim, hõlmates 1799 ülikooli 104 riigist ja piirkonnast. Esikohta hoiab juba seitsmendat aastat järjest Oxfordi ülikool, teisel kohal on Harvardi ning kolmandat kohta jagavad Cambridge’i ja Stanfordi ülikool. Esikümnes on lisaks kolmele Briti ülikoolile seitse Ameerika Ühendriikide ülikooli. Esisajas on esindatud 15 riigi ülikoolid.

Tartu Ülikool on THE edetabelis esindatud alates 2011. aastast. Viimasel kahel aastal oli ta kohtadel 251–300, kuid sel aastal kerkis kohavahemikku 201–250. Tartu ülikooli partnerülikoolidest on kõrgeimal kohal Tsinghua ülikool (16. koht) ja Toronto ülikool (18.), meie Euroopa partneritest on Leuveni katoliku ülikool 42. ja Groningeni ülikool 75. kohal. Eestist on tabelis veel kaks ülikooli: Tallinna tehnikaülikool (vahemikus 601–800) ja Tallinna ülikool (vahemikus 1001–1200).

Tartu ülikooli rektori Toomas Asseri sõnul kinnitab kõrge edetabelikoht siinse akadeemilise kogukonna väga head taset ja ülikooli seatud eesmärkide asjakohasust. See, et Eesti rahvusülikooli teadustöö ja kõrgharidus on maailma tippülikoolidega võrreldaval tasemel, on Asseri sõnul väärtus kogu Eesti jaoks.

«Kuigi teaduse tegemine ja üliõpilaste õpetamine läheb praeguses keerulises maailmas aina kallimaks ning kõrghariduse rahastus pole kiita, pingutame ka edaspidi selle nimel, et püsida maailma ülikoolide paremikus,» ütles Asser.

Läbi aastate on Tartu ülikooli trumbiks publikatsioonide viidatavus (viitamiste arv artikli kohta), mis on THE edetabelis tähtis tulemusnäitaja (osakaal 30 protsenti üldhindest). Värskes edetabelis kuulub Tartule selle näitaja arvestuses maailma ülikoolide seas 115. koht.