EKSPERT EETRIS ⟩ Kristi Klaasmägi: «Õpetajad õpivad kogu elu»

Õpetajate hariduses on teatavad käärid – ühest küljest oodatakse õpetajatelt jooksvat enesetäiendamist, teisalt eeldab kõrgharidussüsteem, et kraadiõppurid oleksid eelkõige täiskohaga üliõpilased, kes lõpetavad nominaalajaga ülikooli.

Õpetajate puuduses on keeruline lahendada olukorda, kus ootuses, et kõik, kes saavad ja tahavad koolis õpetada, saaksid samal ajal paar vaba aastat, et täiskoormusel kraad omandada. Töö kõrvalt õppimine pikendab õpinguid märgatavalt. Sealjuures ei ole pikema aja peale õppetöö jaotamine ju iseenesest probleem, kuid kõrgharidussüsteem kipub sellise paindliku õppimislahenduse osas olema kohati jäik, kuigi tuleb rõhutada, et õpetajahariduses on osakoormuses õppimine ikka tasuta.